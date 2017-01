10 produtos populares nos EUA que afinal são ‘made in Mexico’

Fender Stratocaster: é um modelo de guitarra elétrica que conquistou o mercado norte-americano. A Fender faz dois modelos da guitarra especial: o MIM (Made in Mexico) e MIA (Made in America). Os modelos fabricados nos EUA são considerados de maior qualidade, contudo custam quase o dobro das produzidas no México.

Cerveja: Cerca de dois terços da cerveja importada para os Estados Unidos é proveniente do México, de acordo com a National Beer Wholesalers Association. Cimento: Um dos principais fabricantes de cimento do mundo é o México. A Cemex é a segunda maior produtora de cimento da América do Norte, fundada no México em 1906. Bose Speakers: Conhecida pelos altifalantes de alta qualidade e phones de ouvido, esta empresa com sede em Massachusetts fabrica os produtos numa das quatro fábricas, duas das quais estão localizadas no México. Pneus: O México, de fato, foi o terceiro maior fabricante de pneus testados. Carros e Camiões: A indústria automobilística dos EUA está intrinsecamente ligada à economia mexicana. E foi um dos alvos na campanha presidencial de Donald Trump. TVS: O México viveu o boom da indústria eletrónica quando os custos subiram em países como Japão e Coreia. Jatos Gulfstream e Lear: A produção de componentes para veículos é uma das maiores importações do México. Pasta de dentes: Nem todas as pastas de dentes são fabricadas no México. Contudo, a Procter & Gamble tem várias fábricas no México e em 2011 gastou 250 milhões de dólares para construir uma enorme instalação na parte central do país, onde fabrica Gillettes.