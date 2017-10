10 milhões de euros para recuperar antiga Real Vinícola

Quando se fala em reabilitação, a arquitetura está implícita. Essa ligação é visível com a Casa da Arquitetura, criada em 2007 e que vai brevemente transferir a sua atividade para o edifício da antiga Real Vinícola, em Matosinhos, cuja obra de requalificação se encontra já numa fase avançada de execução. A inauguração está prevista para o dia 17 de novembro.

O edificado em vias de total recuperação e adaptação integram a antiga instalação fabril edificada entre 1897 e 1901 pela sociedade Menéres & Companhia, destinada à Real Companhia Vinícola.

Adquirido pela autarquia em 2000, o edifício da “Real Vinícola” foi classificado como monumento de interesse público e alvo de um intenso programa de reabilitação de forma a adequar o edifício às suas novas funções. O investimento total foi de 10 milhões de euros.

Para a autarquia, “a sua preservação e adaptação deve-se ao elevado valor patrimonial e cultural.

Patrimonialmente é um modelo de inspiração e tradição inglesa, onde existiu a primeira tanoaria a vapor da região”. O imóvel integra o Plano de Urbanização de Matosinhos Sul, da autoria de Álvaro Siza.

O arquiteto Nuno Sampaio, mentor deste projeto, revela que é “tornar realidade um sonho com uma década, um espaço para debater a arquitetura e levá-la à grande população”. Fechar um triângulo na área Metropolitana do Porto, com a Casa da Música, a Casa de Serralves e agora com a Casa da Arquitetura. “ E neste caso, não foi necessário esperar pelo Estado para ser construída, é mérito da Câmara Municipal de Matosinhos”, refere o arquiteto.

A Casa da Arquitetura surge na opinião de Nuno Sampaio, por três motivos: Pela excelência da arquitetura portuguesa, que em nenhuma outra área tem esta projeção internacional; o investimento da autarquia de Matosinhos e pelo facto de que a arquitetura ser a parte mais visível de um setor de excelência que é o da construção e que representa 7% do PIB nacional.

As futuras instalações da Casa da Cultura ocupam uma área de 4.700 m2. As áreas públicas destinadas a exposições e apresentações, com auditório, biblioteca e loja representam 36% do espaço, as de conservação e manutenção 38% e as de gestão e produção interna 10%. Os usos comuns correspondem a 16% da sua superfície.

Uma das grandes inovações da Casa da Arquitetura é o facto de ter no mesmo espaço, arquivos de arquitetura e zonas expositivas. “É um passo muito grande este que estamos a dar. Um arquivo é fundamental para esta disciplina e para os profissionais desta área. Existe uma lacuna neste tipo de oferta e que é necessário para os investigadores. Claro que para um projeto de reabilitação do espaço os cuidados a ter são também mais especifícos para que se possa preservar os documentos. Mas era fundamental termos este arquivo que irá ocupar 1.000 m2”, explica Nuno Sampaio.