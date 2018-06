10 de junho: Marcelo Rebelo de Sousa diz que portugueses preferem acordos às roturas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sinalizou, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que o país prefere a “paciência dos acordos, mesmo se difíceis”, à “volúpia das roturas, mesmo se tentadoras”.

Numa intervenção curta, de cerca de cinco minutos, feita em Ponta Delgada, nos Açores, o chefe de Estado elogiou a diáspora portuguesa e o “abraço” que Portugal dá “a quem chega, migrantes ou refugiados”, e a cultura de “pontes, diálogos, entendimentos”.

“Preferimos a paciência dos acordos, mesmo se difíceis, à volúpia das roturas, mesmo se tentadoras. O multilateralismo realista ao unilateralismo revivalista”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, neste 10 de junho, tendo o orçamento do Estado para 2019 e a tensão entre os partidos que têm apoiado o governo como pano de fundo.

O chefe de Estado valorizou “um só Portugal” que existe, mas que é “feito de muitos Portugais, que podem e devem ser diversos”.

“Não toleraremos que [os vários Portugais] sejam discriminados naquilo que de essencial assinala o estatuto da nossa cidadania cívica, económica, social e cultural”, disse.

As comemorações do Dia de Portugal tiveram início sábado, 9 de junho, e prolongaram-se, em Ponta Delgada, nos Açores, mas estendendo-se a Boston e Providence, nos Estados Unidos da América, regiões com muitos emigrantes portugueses, ao final do dia.

A habitual cerimónia militar, que decorreu no centro da maior cidade açoriana, contou com a participação de mais de 1.000 militares dos três ramos das Forças Armadas.

O Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, partiram de seguida para os Estados Unidos da América.