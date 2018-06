Dez ações que podem ser as próximas ‘Apple’ ou ‘Amazon’

É fácil nomear as melhores empresas do mundo da tecnologia de hoje, mas é difícil prever o seu desempenho daqui a uma década. O segmento está repleto de cadáveres de empresas que poderiam ter liderado os seus setores nalgum momento, mas agora são sombras de si mesmas ou deixaram mesmo de existir.

Atualmente, dizem os analistas do site MSN, nenhum investidor em tecnologia considera os líderes da indústria IBM, Hewlett-Packard, Dell, Cisco ou Intel como empresas propriamente atraentes.

Alguns dos campeões da nova era tecnológica estão na lista MSN de ações de empresas que dominarão a paisagem no futuro, mas outras podem ser surpreendentes. Os investidores em tecnologia estão numa encruzilhada; no geral, o primeiro semestre de 2017 foi espetacular, com o NASDAQ 100 a subir mais de 13%, contra cerca de metade do S & P 500 e do Dow Jones Industrial Average. Mas as ações das tecnológicas tiveram semanas difíceis nos últimos tempos.