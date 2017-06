1 voto, 1 mini. Nas eleições britânicas a abstenção combate-se com cerveja

Vale tudo para combater a abstenção nas eleições gerais britânicas. Para contrariar a tendência passiva dos eleitores e fazer com que “todas as vozes sejam ouvidas”, a cervejaria artesanal BrewDog vai oferecer uma garrafa da sua best seller IPA Punk.

A empresa liderada por James Watt e Martin Dickie quer recompensar a população do Reino Unido que se desloca às urnas e decidiu oferecer uma cerveja a cada eleitor num dos seus 29 bares em todo o país até amanhã, 9 de junho. “Independente das opiniões ou do status da pessoa, todos os votos foram criados de forma igual”, afirmou James Watt, co-fundador da BrewDog, aquando do lançamento da campanha.

Como é que a firma poderá avaliar se de facto se a pessoa votou? Quem quiser provar que exerceu o seu direito e receber uma ‘jola’ grátis basta enviar uma selfie junto à assembleia de voto e mostrar a um empregado de um bar que venda BrewDog.

Durante todo o dia uma equipa da marca escocesa vai estar destacada para ficar à porta de bares a oferecer BrewDog e a conversar com os eleitores, explicando-lhes noções que desconheçam ou comparando sondagens. “Uma eleição é um momento fundamental para aqueles que se sentem marginalizados ou mal representados para se levantarem e serem tidos em conta. Então, queremos encorajar e recompensar aqueles que se vão fazer ouvir a 8 de junho”, acrescentou o mesmo porta-voz.

No ano passado, as vendas da BrewDog dispararam 97% e a IPA Punk manteve-se no pódio das cervejas mais vendidas, com um crescimento na ordem dos 130%, segundos os dados na Nielsen divulgados em maio.

Os eleitores dos quatro países que compõem a Grã Bretanha – Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – votam esta quinta-feira no próximo rosto do divórcio do Reino Unido com a União Europeia. As urnas estarão abertas das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, sendo os resultados normalmente conhecidos por volta das 3h00 ou 4h00 da madrugada de sexta-feira. À hora de encerramento das votações haverá uma sondagem à boca das urnas que deverá dar indicação dos resultados finais.