﻿Autoridade da Concorrência notificada da venda de meios de pagamento do BPI ao CaixaBank

A Comercia Global Payments, controlada pelo catalão CaixaBank, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra dos negócios de cartões de débito e de crédito do BPI, entre outros ativos, revela um aviso da AdC.

A operação de concentração consiste na aquisição pela Comercia Global Payments do controlo exclusivo da atividade de aceitação de pagamentos com cartão junto de comerciantes em pontos de venda do Banco BPI, em particular nos TPA.

A AdC foi notificada desta operação a 8 de junho, recebendo até ao final desta semana observações de terceiros interessados na operação.